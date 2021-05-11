Во Всеволожске взорвался частный катер

Во Всеволожске взорвался частный катер
Сообщение о возгорании поступило в 19:37.. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во Всеволожске в Ленобласти при возгорании катера пострадала один человек.

Инцидент произошел вечером 10 мая на Ивановской улице. Сообщение о возгорании поступило в 19:37.

Во время ремонта катер внезапно взорвался, сообщили в ГУ МЧС по региону. В ликвидации пожара участвовали человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. По предварительной информации, пострадал владелец катера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Красносельском шоссе 10 спасателей час тушили баню. Все произошло на Красносельском шоссе, дом 53.

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