Во Всеволожске взорвался частный катер

Сообщение о возгорании поступило в 19:37.. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сообщение о возгорании поступило в 19:37.. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Во Всеволожске в Ленобласти при возгорании катера пострадала один человек.

Инцидент произошел вечером 10 мая на Ивановской улице. Сообщение о возгорании поступило в 19:37.

Во время ремонта катер внезапно взорвался, сообщили в ГУ МЧС по региону. В ликвидации пожара участвовали человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. По предварительной информации, пострадал владелец катера.

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