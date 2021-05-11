Любитель быстрой езды в Петербурге оплатил сразу 75 штрафов

В Петербурге нарушитель ПДД погасил 75 штрафов, чтобы не лишиться водительских прав.

Как сообщили в Главном управлении ФССП России по Петербургу, 60-летний мужчина погасил 75 штрафов на общую сумму 63 500 рублей.

В течение 2020 года водитель систематически игнорировал скоростной режим. При проверке имущественного положения должника было выявлено, что петербуржец является владельцем семи автомобилей.

Кроме того, было установлено, что в нескольких банках на имя должника были открыты банковские счета. Судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства, однако «движения» на банковских счетах не было уже год. Ему сообщили, что его могут лишить прав, после чего должник оплатил все штрафы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал водителя автобуса за отсутствие дезинфекции салона, необходимой для профилактики против коронавирусной инфекции.