Внук украл у 86-летней бабушки миллион рублей

Внук украл у 86-летней бабушки миллион рублей
Внук украл у бабушки 1 млн рублей. Фото: pixabay

Полицейские доставили в отдел петербуржца, подозреваемого в краже крупной суммы у своей бабушки.

По информации петербургского главка МВД, в понедельник, 10 мая, в полицию обратился 86-летняя жительница Выборгского района. Она заявила, что ее 35-летний внук украл ее сбережения. По ее словам, он тайно похитил 1 млн 3 тыс. рублей.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ о краже.

Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас сотрудники полиции проводят дальнейшие процессуальные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за избиения семилетней девочки. Как сообщили в пресс-службе СК по Петербургу, ребенка доставили в детскую больницу для осмотра. Врачи обнаружили на ее теле синяки.

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Внук украл у 86-летней бабушки миллион рублей