В Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за избиения семилетней девочки

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело из-за избиения семилетней девочки
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как в кафе на Дальневосточном проспекте нашли избитую девочку. Ребенок был без сопровождения взрослых.

Как полагает следствие, неизвестный не позднее 8 мая в квартире одного из домов в Невском районе Петербурга, систематически наносило побои семилетней девочке.

Как сообщили в пресс-службе СК по Петербургу, ребенка доставили в детскую больницу для осмотра. Врачи обнаружили на ее теле синяки.

Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что одинокий ребенок привлек внимание посетителей заведения на Дальневосточном 10 мая. К кафе вызвали полицию.

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