Путин внес в Госдуму проект о выходе России из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).

Документ опубликован в думской электронной базе.

Напомним, 15 января 2021 года МИД РФ объявил, что Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Причины данного решения назвал глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев. Он напомним, что первыми из Договора вышли США.

По словам Константина Косачева, союзники США и НАТО могли бы не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора.

Договор был подписан между 34 странами в 1992 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление Америки по поводу нарушений Москвы Договора по открытому небу. Он заверил, что это неправда и в вопросе нужно разбираться.