При стрельбе в казанской школе погибли девять человек

При стрельбе в казанской школе погибли девять человек
Произошла стрельба. Фото: pixabay

В одной из школ Казани произошла стрельба.

По предварительной информации, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже, сообщает «Интерфакс».

По словам очевидцев, несколько детей выпрыгнули с третьего этажа школы № 175 в Казани, спасаясь от неизвестных, устроивших там стрельбу.

При стрельбе в казанской школе погибли девять человек погибли, четверо пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место происшествия выехал резидент Татарстана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

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