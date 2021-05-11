В Госдуме готовят поправки о «добровольном запрете» на кредиты

Депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм, с помощью которого россияне смогут указать в кредитной истории, что отказываются от получения кредитов.

Речь идёт о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», сообщает РБК.

Замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта пояснил, что это позволит людям защититься от мошенничества. Он обратил внимание на что, что сейчас участились случаи, когда мошенники стали брать кредиты от имени граждан.

По словам депутата, выдачу подобных ссуд почти невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за время COVID-19 банки передали коллекторам рекордный объем долгов россиян за 7 лет. Это 582 миллиарда рублей в прошлом году — максимум за последние 7 лет, когда Национальная ассоциация коллекторских агентств начала вести статистику. По сравнению 2019 годом число новых случаев в работе коллекторов стало больше почти на 5%, до 8,4 миллиона рублей.