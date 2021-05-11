Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 13 человек

Число пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани выросло до 13 человек. Об этом сообщил источник «Известий».

Во вторник, 11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. Двое из погибших в Казани школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже, сообщили РИА Новости в экстренных службах

По последним данным, один из нападавших задержан. Им оказался 19-летний подросток.

Всего в школе, где произошла стрельба, находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 учителя, сообщает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительной информации, на школу напали два человека с оружием, один из них задержан, второй может оставаться в здании учебного заведения на третьем этаже.