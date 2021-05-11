Второй напавший на школу в Казани ликвидирован в ходе штурма

Второй напавший на школу в Казани ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. В школе находится спецназ.

Ранее сообщалось, что злоумышленник находился на четвертом этаже школы. У него в заложников было около семи человек.

Жертвами стрельбы стали четыре мальчика и три девочки, 16 человек (12 детей и 4 взрослых)находятся в больнице.

Один из подозреваемых в стрельбе в казанской школе задержан – ему 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

Всего в школе, где произошла стрельба, находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 учителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.