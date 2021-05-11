В Казани введен режим контртеррористической операции после стрельбы в школе

В Казани введен режим контртеррористической операции после стрельбы в школе
Стрельба в школе №175 в Казани. Фото: скриншот "Казань | Казань. Куда пойти?"

После стрельбы в школе № 175 в Казани ввели режим контртеррористической операции.

Как сообщили в МВД РФ, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся.

«Введен режим КТО», — заявили в ведомстве.

По официальным данным, которые озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов, жертвами стрельбы стали четыре мальчика и три девочки.

Пострадали 20 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

Один из подозреваемых в стрельбе в казанской школе задержан – ему 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. По предварительной информации, устроивший стрельбу в школе окончил ее четыре года назад.

Второй нападавший ликвидирован.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.
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