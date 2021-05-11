В Петербурге зафиксировано 717 новых случаев коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 717 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 11 мая.

В России за сутки зафиксировано 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 14,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 329 летальных исходов. При этом 7 009 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 4 896 842 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 976 летальных исходов, выздоровели 4 509 915 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.