В Петербурге задержан подозреваемый в избиении 93-летнего пенсионера

В Петербурге задержан подозреваемый в избиении 93-летнего пенсионера
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в нападении на 93-летнего пенсионера.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Инцидент произошел 9 мая.

Как полагает следствие, 43-летний мужчина в квартире одного из домов в Петербурге, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений жестоко избил кулаками пенсионера, угрожая убийством. Избиение остановила дочь потерпевшего, сообщили в СК по Петербургу.

Решается вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мая, на Пискаревском проспекте женщина с маленьким ребенком стали заложниками грабителя. Мужчина ворвался в магазин, украл бутылку водки и скрылся — в погоню за ним отправились правоохранители, которые преследовали преступника до Антоновской улицы.

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