Отчет Беглова и закон о выборах: петербургские депутаты готовятся к заседанию ЗакСа

Отчет Беглова и закон о выборах: петербургские депутаты готовятся к заседанию ЗакСа
Александр Беглов. Фото: Законодательное собрание Петербурга

В Петербурге после перерыва на майские праздники вновь начинаются заседания в Законодательном Собрании. На первом в этом месяце заседании парламентарии заслушают доклад губернатора Александра Беглова.

Ожидается, что губернатор выступит перед депутатами ЗакСа в среду, 12 мая, в рамках часа правительства. Он сообщит о результатах деятельности правительства.

Повестка на новое заседание небольшая. Парламентарии планируют обсудить всего четыре законопроекта.

В окончательном, третьем чтении, могут принять проект закона «Об отдельных вопросах, возникающих в связи с упразднением Уставного суда Санкт-Петербурга». Как писала ранее Gazeta.SPb, в конце марта на заседании ЗакСа был принят законопроект, упраздняющий в городе Уставный суд, который существовал в Петербурге с 2000-го года. Такие суды было решено ликвидировать после принятия поправок к Конституции РФ. Эксперты полагают, что нормативно-правовая база в субъектах уже сформирована и более не нуждается в специальных структурах.

Теперь петербургские депутаты хотят принять новый законопроект, который предусмотрит гарантии судьям Уставного суда, которые прекратят исполнение своих полномочий.

В первом чтении рассмотрят изменения в законы Петербурга, связанные с изменением методологии расчета величины прожиточного минимума.

Изменения также хотят внести в закон «О выборах депутатов ЗакСа». Петербургский закон нужно привести в соответствии с федеральным.

«Проектом закона вводятся положения о голосовании в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней, а также устанавливается порядок проведения выборов при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в пояснительной записке.

Парламентарии также намерены обсудить вопрос проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности. Общественным слушаниям, как считают депутаты, не должны мешать ограничения, которые могут устанавливать из-за пандемии или режима повышенной готовности.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что председатель ЗакСа, секретарь городского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров подал заявление для участия в предварительном голосовании на выборы в городской парламент. Кроме того, он намерен участвовать в праймериз в Государственную Думу.

Александр Беглов депутаты ЗакС новости СПб


 

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