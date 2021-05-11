Автомобиль пробил дорожное ограждение на Свердловской набережной, на месте скорая

Автомобиль пробил дорожное ограждение на Свердловской набережной, на месте скорая
Место происшествия. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Свердловской набережной в Петербурге автомобиль протаранил дорожное ограждение. На месте скорая помощь.

Дорожный инцидент произошел во вторник, 11 мая. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Проезд в сторону Большеохтинского моста будет сильно затруднен», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что дорожное ограждение пробито, дорога усыпана осколками и деталями транспортных средств. По предварительным данным, участниками аварии стали два автомобиля. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга столкнулись два одинаковых автомобиля. Одна из машин перевернулась.

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