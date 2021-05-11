Пробки: что объединяет ремонт дорог, аварии и праздники в Петербурге

Северная столица славится не только своей историей и культурой. Есть и более приземлённые особенности жизни в Петербурге — например, внушительные пробки, которые могут возникать и на узких улицах в центре города, и на скоростных трассах.

Буквально минувшим утром, 11 мая, около 9:30 на внутреннем кольце КАД в сторону Большого Обуховского моста автомобили выстроились в восьмикилометровый затор. «Покраснел» участок магистрали практически до развязки с проспектом Косыгина. Причин, по предварительной информации, могло быть несколько: дорожные ограничения и ДТП рядом со съездом на Народную.

«Пробка аж до Кудрово», — отмечают пользователи социальных сетей.

Пробки на КАД, однако, чаще спровоцированы не ремонтными работами, а авариями. Днем ранее, 10 мая, массовая авария остановила движение на внешнем кольце трассы рядом с Мурманским шоссе. Дорогу заблокировали три легковушки и большегруз.

Порой пробки, спровоцированные дорожно-транспортными происшествиями, достигают пугающих масштабов. Так, в понедельник, 3 мая, когда из Ленобласти в Петербург двинулись горожане, работающие во время праздничной недели, авария на трассе «Кола» стала причиной 27-километрового затора. Автомобилисты стояли без движения от Иссадского до Ратницы. Столкновение было довольно серьезным, но о пострадавших информации не поступало.

Даже платные скоростные трассы, где, казалось бы, ничто не должно препятствовать штатному движению транспорта, подвержены подобным ЧП. 5 мая на магистрали «М-11», соединяющей Петербург и Москву, опрокинулась фура. В итоге автомобилистам пришлось стоять в плотной пробке: большегруз, падая, пробил ограждение, — убрать его с дороги оказалось проблематично. Отразилось ли время, проведённое в пробке, на стоимости проезда по трассе для автомобилистов, неизвестно.

Но иногда у заторов есть и «приятные» причины. Так, недавно владельцы транспорта могли столкнуться с трудностями проезда по центру города — 5 мая дороги перекрыли, готовясь к параду в честь Дня Победы 9 мая. Один из главных праздников страны, тем не менее, каждый год вызывает недовольство автомобилистов. И их, вероятно, можно понять.