Избиение 93-летнего пенсионера, ограбление ветерана ВОВ и нападение на узницу концлагеря: как в Петербурге не щадят пожилых людей

Пожилые люди — уязвимая категория граждан не только в ковидную эпоху. Различного рода преступники и потенциальные правонарушители выбирают своими жертвами пенсионеров, пользуясь их доверчивостью, а иногда — своим физическим превосходством.

Во вторник, 11 мая, в Петербурге задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в избиении 93-летнего пенсионера — отца своей сожительницы. Об инциденте правоохранителям рассказал сам пострадавший, который обратился за помощью вечером 9 мая.

По словам петербуржца, днем ранее у него случился конфликт с возлюбленным его дочери. В пылу ссоры мужчина несколько раз ударил пожилого человека по голове и груди, угрожая физической расправой. В результате пенсионеру потребовалась госпитализация — врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Состояние пациента медики оценивают как удовлетворительное, но пока что он остается в больнице, под присмотром специалистов.

Задержанный же проводит время в изоляторе временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ст. 317 УК РФ). Подробности конфликта остались «за кадром».

Даже День Победы не останавливает хулиганов от вопиющих поступков. На Васильевском острове около десяти вечера 9 мая 99-летний житель Северной столицы подвергся нападению неизвестного в подъезде дома №28 по проспекту Кима. Преступник сорвал с ветерана золотую цепочку с крестиком и скрылся. Нанесенный ущерб пострадавший оценил в 100 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту грабежа, однако злоумышленник до сих пор не найден.

Аналогичная история, — и там же, на Васильевском острове, произошла с 80-летней пенсионеркой, бывшей узницей литовского концлагеря, вечером 30 апреля. Женщина сама пришла в полицию и рассказала, что по дороге из магазина домой за ней увязался подозрительный тип.

В лифте дома №40 по Наличной улице молодой человек настойчиво просил «одолжить три рубля», которых ему якобы не хватало на проездной жетон метро. Пенсионерка, поверив грабителю, достала кошелек, и в этот момент неизвестный оттолкнул жертву и выскочил вместе с кошельком прямо в распахнувшиеся двери лифта. Однако «добыча» преступника составила лишь 400 рублей.

Петербурженка не стерпела такого оскорбления и обратилась к стражам порядка. Уже на следующий день, 1 мая, 32-летний безработный правонарушитель был задержан в доме на улице Кораблестроителей. Мужчина несколько раз был судим и, более того, выбранная жертва оказалась его соседкой — вероятно, грабитель заранее вынашивал план нападения. Теперь, однако, он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».