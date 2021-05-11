В Петербурге сезон гриппа и ОРВИ прошел без эпидемиологических подъемов заболеваемости

В Петербурге сезон гриппа и ОРВИ прошел без эпидемиологических подъемов заболеваемости
Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (далее ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне. Об этом сообщило городское Управление Роспотребнадзора.

Так, за неделю, с 3 мая по 9 мая, показатели заболеваемости всего населения были ниже недельных эпидемических порогов. Полученные показатели ниже предыдущей недели на 55,5%.

«Случаев гриппа не зарегистрировано. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 12 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после перенесенного COVID.

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