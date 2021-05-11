За неделю в экологические службы Петербурга поступило более 180 обращений

За прошедшую неделю в Петербурге горожане обратились в экологические службы города больше 180 раз.

Так, сотрудники «Экостроя» 31 раз выехали по аварийным ситуациям и запланированным обследованиям, сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию. Из них 27 выездов были со ртутными загрязнениями и четыре – с другими химзагрязнениями.

На утилизацию вывезли почти 10 килограммов ртути, около 22 килограмма батареек и 140 люминесцентных ламп. По 27 адресам сотрудники измеряли воздух на содержание паров ртути.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские экологи собрали 700 кг опасных отходов за неделю. За прошлую неделю, с 19 по 25 апреля, сотрудники петербургского «Экостроя» вывезли на утилизацию 690 кг химических отходов. Всего на утилизацию вывезли 6,5 кг ртутьсодержащих, 8 кг нефтесодержащих и 690 кг химических отходов.