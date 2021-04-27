Петербургские экологи собрали 700 кг опасных отходов за неделю

За неделю "Экострой" вывез с водных объектов порядка 40 кубометров отходов. Фото: комитет по природопользованию Петербурга

За неделю "Экострой" вывез с водных объектов порядка 40 кубометров отходов. Фото: комитет по природопользованию Петербурга

За прошлую неделю, с 19 по 25 апреля, сотрудники петербургского «Экостроя» вывезли на утилизацию 690 кг химических отходов.

Как сообщили в комитете по природопользованию города, за неделю петербуржцы оставили в «Экострое» почти 200 заявок по вопросам экологической безопасности. Всего на утилизацию вывезли 6,5 кг ртутьсодержащих, 8 кг нефтесодержащих и 690 кг химических отходов.

20 апреля бригада ликвидировала аварийную ситуацию в Колпинском районе. Там нашли девять бесхозных бочек с пигментом для краски. Он был рассыпан на площади 25 квадратных метров. Специалисты собрали вещество и бочки и отправили на утилизацию.

В Пушкинском районе 22 апреля собрали 16 ртутных ламп. Превышений при замерах концентрации паров ртути не зафиксировали.

Кроме того, за неделю «Экострой» вывез с водных объектов порядка 40 кубометров отходов.

На Обводном канале 21 апреля было выявлено загрязнение нефтепродуктами. Акваторию обработали активной пеной. С реки Волковки собрали 2 тонны нефтепродуктов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы причины, по которым река Волковка покрылась пеной.