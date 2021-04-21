Названы причины, по которым река Волковка покрылась пеной

Специалисты зафиксировали сброс сточных вод, информацию передали в комитет по природопользованию.

Сотрудники Росприроднадзора и «Водоканала» осмотрели реку Волковка и Волковский канал после того, как вода покрылась пеной. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Специалисты осмотрели выпуски сточных вод, но не выявили никаких нарушений. Одна они зафиксировали сброс сточных вод с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ с территории промзоны в канаву в районе Поселковой улицы. Информацию уже передали в комитет по природопользованию.

Напоминаем, что это не первый раз, когда река Волковка оказывается загрязнена. Три года назад ее пришлось приводить в порядок из-за недобросовестных строительных компаний.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы вновь бьют тревогу из-за загрязнения.