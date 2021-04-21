«Пенная вечеринка» на реке Волковке: петербуржцы вновь бьют тревогу из-за загрязнения

Утром в среду, 21 апреля, жители Северной столицы опубликовали в социальных сетях фотографии реки Волковки, поверхность которой усеяна пеной.

Участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», где появились снимки, уверены, что «пенная вечеринка» — следствие слитых в реку отходов. Комментаторы подозревают, что кто-то регулярно загрязняет Волковку. Вдоль реки, вспоминают очевидцы, расположены автосервисы и мойки — возможно, такое соседство неблагоприятно сказывается на состоянии воды. Некоторые интернет-пользователи иронически обвиняют в случившемся водоросли, корюшку и бакланов.

Ответственные ведомства пока не прокомментировали инцидент. Напомним, однако, что в прошлом году «Водоканал», несмотря на наличие очистных сооружений, также уличили в сбросе в Волковку сточных вод с повышенным содержанием цинка и аммонийного азота. Тогда предприятие обязали устранить нарушение, приведя качество воды в порядок.

Вообще, состояние рек и каналов Северной столицы во многом оставляет желать лучшего. На просторах интернета регулярно появляются публикации о пене, нефтяных пятнах и других проявлениях загрязнения в различных петербургских водоемах. Так, в феврале горожане обратили внимание на сильно пожелтевшие реки и каналы, но эксперты связали это с таянием снега и льда, а сотрудники «Водоканала» не обнаружили в пробах опасных веществ.

В начале года нефтяные разливы заметили на Неве, в районе Свердловской набережной, где расположен Ленинградский металлический завод. Кто причастен к загрязнению реки, однако, так и осталось неизвестным.

Страдают в агрессивной городской среде не только реки и каналы. В декабре прошлого года учёные Российского государственного гидрометеорологического университета Петербурга установили, что побережье Финского залива, примыкающее к Северной столице, критически загрязнено микропластиком. Специалисты считают, что микроскопический, но крайне опасный мусор поступает в залив из Невы, оседая на дне и берегах.

Экология — важнейший аспект жизни и развитии города, поэтому остается надеяться, что общественное внимание, прикованное к этой теме, будет способствовать улучшению ситуации.