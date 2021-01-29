Петербуржцы заметили нефтяные пятна на Неве

Петербуржцы заметили нефтяные пятна на Неве
Нефть разлилась по реке . Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи спорят о том, кто виновен в загрязнении реки.

В Санкт-Петербурге сегодня, 29 января, заметили нефтяные пятна на поверхности Невы. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

То, что река загрязнена, заметили у Свердловской набережной у Ленинградского металлического завода. Непонятно, что стало причиной инцидента. Кто-то считает, что переживать не о чем, ведь рыба пока здорова и не всплывает. Другие убеждены, что экологическая обстановка не самая лучшая.

«Долгожданный прорыв!»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Курортном районе ликвидировали разлив нефтепродуктов у ручья Горский. На данный момент аварийная ситуация локализована, проводятся мероприятия по поиску источника загрязнения для привлечения виновных к ответственности.

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