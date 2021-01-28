В Курортном районе ликвидировали разлив нефтепродуктов у ручья Горский

В Петербурге устранили последствия разлива нефтепродуктов. Авария случилась накануне, 27 января возле ручья Горский.

Как сообщает комитет по природопользованию, об инциденте сообщение поступило в Мобильную экологическую дежурную службу. На место разлива была направлена бригада специалистов, которые произвели визуальный мониторинг. В итоге, информация о загрязнении нефтепродуктами подтвердилась.

«Нефтепродукты обнаружены в Горском ручье, которые поступали в него из дренажной канавы, идущей вдоль жилых домов», – говорится в сообщении комитета.

На данный момент аварийная ситуация локализована, проводятся мероприятия по поиску источника загрязнения для привлечения виновных к ответственности. Возбуждено административное расследование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что закрытая в ноябре свалка возле реки Оккервиль продолжает незаконно работать.