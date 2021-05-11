Власти Германии запретили WhatsApp собирать данные пользователей

Ограничения для мессенджера будут действовать три месяца. Фото: Pixabay

Ограничения для мессенджера будут действовать три месяца. Фото: Pixabay

Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар временно запретил мессенджеру WhatsApp собирать данные пользователей из-за новой политики конфиденциальности.

Каспар считает, что попытка организации заставить людей согласиться с новой политикой — незаконна, сообщает Bloomberg. Он обратился к другим европейским странам, просил их ввести такие же запреты. Ограничения для мессенджера будут действовать три месяца.

В WhatsApp назвали эти претензии «неправильными» и отметили, это не остановит их новую политику. Теперь пользователи должны разрешить WhatsApp передавать информацию Facebook. Это поможет адаптировать рекламу. Изменения будут действовать с 15 мая.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp.