В России могут ввести бонусы для привитых от COVID-19 авиапассажиров

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусные мили привитым от COVID-19 пассажирам.
Речь идет о бонусной системе с поощрениями в размере от 500 до 5 тыс. рублей для туристов, которые прошли вакцинацию. Общественники попросили главу Минтранса РФ Виталия Савельева порекомендовать такую идею крупнейшим авиакомпаниям.
Как сообщили «Известия», в Минтрансе отметили, что над подобной программой работает сейчас S7 Airlines. Присоединиться к акции также могут и железнодорожные перевозчики и даже такси.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве сообщили о большом интересе к вакцине «Спутник Лайт».