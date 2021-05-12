В России могут ввести бонусы для привитых от COVID-19 авиапассажиров

Данная мера может стать стимулом для россиян делать прививку от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Данная мера может стать стимулом для россиян делать прививку от коронавируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Российские авиакомпании могут начать начислять бонусные мили привитым от COVID-19 пассажирам.

Речь идет о бонусной системе с поощрениями в размере от 500 до 5 тыс. рублей для туристов, которые прошли вакцинацию. Общественники попросили главу Минтранса РФ Виталия Савельева порекомендовать такую идею крупнейшим авиакомпаниям.

Как сообщили «Известия», в Минтрансе отметили, что над подобной программой работает сейчас S7 Airlines. Присоединиться к акции также могут и железнодорожные перевозчики и даже такси.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве сообщили о большом интересе к вакцине «Спутник Лайт».