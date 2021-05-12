Раненая ножом дачница в Зеленогорске прострелила руку соседу

Конфликт дачников в Зеленогорске закончился ножевым ранением и стрельбой. Соседям потребовалась медицинская помощь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все случилось 11 мая в частном секторе на улице 1-я Лесная. Полицию вызвала 38-летняя петербурженка, отдыхающая на даче. Она заявила о ножевом ранении.

Прибывшие на место полицейские начали разбираться в конфликте. Оказалось, что 73-летний пенсионер пошел разбираться с соседкой из-за громкой музыки. Это произошло в 17:30. Мужчина был пьян и решил перелезть через забор, захватив с собой нож. Пытаясь попасть на соседний участок, он порезал ножом руку соседки. В ответ женщина выстрелила ему в руку из своего травматического пистолета.

Оба после конфликта обратились в больницу. Пуля пробила пенсионеру кости правой кисти. У женщины резаная рана левого предплечья. Состояние у них удовлетворительное, после больницы соседей отпустили домой.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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