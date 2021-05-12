После майских выходных: в Петербурге выросла заболеваемость COVID-19, а праздник корюшки отменен

Длинные майские выходные, похоже, все же аукнулись петербуржцам. В городе выросла заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, а традиционный праздник корюшки пришлось отменить.

Ранее межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Северной столице сообщил, что число заболевших COVID-19 за неделю выросло на 17,7%. Такие данные озвучили за период с 4 по 11 мая. Уточняется, что 4 мая было выявлено 339 новых случаев заболевания, а 11 мая – 399.

Немного в городе осталось и свободных коек для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. В настоящее время из 5249 коек не заняты 888 – это чуть меньше 17%.

При этом доля тяжелых больных в ковид-стационарах составляет 22%, на ИВЛ находятся 185 пациентов.

Показатель по числу выздоровевших петербуржцев все же растет. Если неделю назад вирус победили 207 человек, то 11 мая из больницы выписали 241 пациента – рост составил 16,4%.

По последним данным, более 12 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесенного COVID-19. Из них четыре тысячи еще находятся в стационарных условиях. Всего в восстановительном лечении после перенесенной болезни нуждаются более 20 тыс. пациентов.

На восстановление пациентов принимают т в городской больнице № 40, Госпитале для ветеранов войн, городской многопрофильной больнице № 2, Мариинской больнице, городской больнице № 38 им. Н.А. Семашко, а также пансионате «Восток-6».

На фоне пандемии коронавируса в Петербурге отменили традиционный праздник корюшки, который проходил в Северной столице в течение 18 лет. В прошлом году коронавирус также отменил мероприятие. В этом году организаторы рассчитывали провести его. Сначала дату перенесли, а затем и вовсе решили отказаться от проведения из-за эпидемиологической ситуации.

Организаторам предлагали провести праздник онлайн, но эту идею рассматривать серьезно пока не стали.