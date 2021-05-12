После массового расстрела в Казани власти задумываются об усилении безопасности в школах: в Петербурге обыскали на предмет бомб 645 учреждений

Во вторник, 11 мая, в Казани произошла чудовищная трагедия. Утром в гимназию №175 зашел молодой человек с ружьем и открыл стрельбу. Погибли 7 школьников и 2 педагога, пострадали 20 детей и 3 взрослых.

12 мая объявлен в Татарстане днем траура, по всей стране люди приносят цветы и детские игрушки к представительствам республики — не стал исключением и Петербург. По состоянию на утро среды в казанской больнице находятся 23 человека — некоторые с тяжелыми ранениями, часть с травмами средней тяжести, но состояние у всех, к счастью, стабилизировалось.

Семьи пострадавших получат от 200 до 400 тысяч рублей компенсации, погибших — по миллиону рублей. Добавим, однако, что никакие деньги не возместят утрату, которую понесли родственники жертв теракта. Сейчас власти и правоохранители на федеральном уровне разбираются, почему преступнику удалось осуществить свой замысел. Основная версия — недостаточно эффективное обеспечение безопасности.

Так, по информации пресс-службы детского омбудсмена Татарстана, 11% школ республики не обеспечены охраной. Кроме того, как запечатлели камеры видеонаблюдения, стрелок направлялся к школе с ружьем наперевес, не скрываясь от прохожих и не пряча оружие, но никто его не остановил и даже не заподозрил опасность.

После случившегося президент Владимир Путин лично поручил главе Росгвардии Виктору Золотову ужесточить правила ношения и получения лицензии на гражданское оружие. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, люди с неустойчивой психикой не должны иметь доступа к оружию, а наказание за предоставление фиктивных справок при получении лицензии необходимо сделать более суровым.

Володин также подчеркнул важность повышения роли семьи и организации досуга для детей и подростков. Наконец, политик предложил обсудить возможность ухода от анонимности в Сети с целью улучшения контроля за информацией, пропагандирующей насилие и призывающей к экстремизму. Помимо прочего, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что граждане, имевшие опыт употребления наркотических или психотропных веществ, не должны допускаться к службе в войсках.

Сейчас вход в школу №175 в Казани охраняют сотрудники Росгвардии. В здание маленькими группами пускают людей, желающих почтить память жертв теракта.

Отметим, что усиление безопасности коснулось не только казанских школ. Вчера петербургская полиция получила очередное сообщение о «минировании». На этот раз письмо с угрозой пришло директору школы №46 «Центр реабилитации и милосердия».

Злоумышленники не уточняли, какие именно учреждения находятся под угрозой, поэтому правоохранителям пришлось обыскать 645 городских школ. При этом в 10 учебных заведениях решили эвакуировать и учеников, и сотрудников — на улицу вывели почти 6 тысяч человек. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но тщательная проверка заняла весь день. Итоговые материалы полицейские передали следователям.