Арестант отсудил 630 тысяч за плохую еду в «Крестах» и клопов в камере

Колпинский районный суд взыскал с ФСИН России в пользу петербуржца 630 тысяч рублей с Сизо №1 «Кресты». Мужчина находился под стражей девять лет назад, но его не устроили условия содержания.

Мужчина попал в «Кресты» в ноябре 2011 года за незаконный оборот наркотиков. До освобождения из-под стражи он находился в камере с «нечеловеческими условиями». По словам петербуржца, стены и пол в душевой были грязными, из-за чего мужчина подцепил грибок. Пища была плохого качества, и еды порой не хватало на всех. Он заявил, что среди работников пищеблока были ВИЧ-инфицированные. Родственникам запрещали передавать многие продукты. Из-за этого у заключенного снизился иммунитет.

После мужчину этапировали в СИЗО №3, где он почти три месяца содержался в камере с клопами.

Мужчина требовал 2,6 миллиона рублей, однако его иск был удовлетворен частично. Ему выплатят 630 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка отсудила 140 тысяч рублей за залив квартиры.