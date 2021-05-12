Реконструкцию теплосети в Выборгском районе, где утром прорвало трубу, завершат в октябре

Реконструкцию теплосети в Выборгском районе, где утром прорвало трубу, завершат в октябре
Место прорыва. Фото: скриншот "Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб" "ВКонтакте"

Рано утром 12 мая в Петербурге случился прорыв трубы с горячей водой в Выборгском районе. Строительно-монтажные работы на участке завершатся в октябре 2021 года.

Фонтан забил у дома 6, корпус 1 по улице Асафьева, место огородили. С помощью современных методов акустической диагностики специалисты провели уточнение места дефекта.

Как сообщил Gazeta.SPb.ru в пресс-службе ГУП «ТЭК Санкт-Петербург», участок, на котором произошел дефект, включен в реконструкцию квартала 11 Шувалово-Озерки. В ходе работ будет заменено 5 677 метров трубопроводов.

Реконструкция обеспечит надежность и качество теплоснабжения 38 зданий, в том числе 28 жилых домов, 2 детских садов и 2 школ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 4:30 на место выехала аварийная бригада, в 5:00 вытекание было локализовано. Никто не пострадал.

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