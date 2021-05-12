У школы на Асафьева прорвало трубу с кипятком

У школы на Асафьева прорвало трубу с кипятком
Место прорыва. Фото: скриншот "Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб" "ВКонтакте"

В Выборгском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком. В зоне ограничения подачи горячей воды оказалась школа.

Коммунальная авария произошла сегодня, 12 мая. Информацию о происшествии Gazeta.SPb.ru подтвердили в ГУП «ТЭК Санкт-Петербург». В 4:30 на место выехала аварийная бригада, в 5:00 вытекание было локализовано. Никто не пострадал.

В зоне ограничения отопления одна школа, горячее водоснабжение организовано по обратному трубопроводу. В данный момент специалисты ГУП «ТЭК СПб» определяются с объемом работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последствия прорыва трубопровода на Большой Морской устранили раньше срока. Специалисты заменили более 4 метров ненадежного трубопровода.

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У школы на Асафьева прорвало трубу с кипятком
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