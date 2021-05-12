Городские опоры наружного освещения защитят от незаконной рекламы

Специалисты ГБУ «Ленсвет» ведут работу по очистке опор наружного освещения от незаконной рекламы.

Это портит внешний вид города. С вандализмом будем бороться, сообщил губернатор Александр Беглов. Работа по очистке фонарей от рекламы ведется в постоянном режиме, сообщает пресс-служба Смольного.

Для защиты от рекламы работники ГБУ «Ленсвет» закрывают фонари спецсеткой. Планируется наносить на нижнюю часть опор спецпокрытие. Это особенно актуально на чугунных столбов с фонарями.

В этом году очищены от рекламы более 36 тысяч фонарей, из них закрыты антивандальной сеткой уже 2 тысячи столбов на 15 городских объектах. До конца года хотят очистить еще 5 тысяч опор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге установят новые сигнальные светофоры и искусственные неровности.