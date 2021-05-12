«Паленый» алкоголь, подпольные банки, казино и незаконный оборот оружия: как раскрывают «теневую экономику» Петербурга и Ленобласти

В среду, 12 мая, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали подпольный передвижной цех по производству поддельного алкоголя.

Мини-завод представлял собой трейлер, припаркованный под Вантовым мостом во Всеволожском районе Ленинградской области. Уже расфасованный алкоголь под видом водки известных брендов хранили в соседних ангарах. В общей сложности, полицейские изъяли 5,5 тысяч литров контрафактного спиртного.

При этом во время обысков стражи порядка изъяли глушители и патроны. Организаторов производства, однако, пока не нашли — злоумышленники объявлены в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Нелегальная деятельность касается не только реализации спиртного. С завидной регулярностью в Северной столице вскрываются подпольные банковские схемы. Например, в начале мая сотрудники экономической полиции задержали четверых домохозяек, который организовали незаконный «банк», а также четырех их соучастников. Оказалось, «теневые банкиры» работали на протяжении четырех лет, и за это время получили 33,5 млн рублей комиссии. Сколько средств преступники помогли «отмыть» компаниям, желающим уйти от налогов, остается только гадать.

А в середине апреля ФСБ проводила спецоперацию сразу в 21 российском регионе с целью выявления подпольных оружейных фабрик. По итогам рейда правоохранители забрали пистолеты и пулеметы, артиллерийские снаряды и гранаты. В общей сложности, в ходе операции «прикрыли» 27 мастерских.

Кроме того, в Петербурге, вероятно, пользуются спросом незаконные развлечения: в городе часто обнаруживают подпольные казино. Последний масштабный рейд происходил в апреле — тогда правоохранители ликвидировали шесть игровых клубов: на проспекте Наставников, проспекте Энтузиастов, Гражданском проспекте, улице Коллонтай, Искровском проспекте и проспекте Энгельса.