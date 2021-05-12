К 2024 году Петербург рассчитывает построить 7 станций метро

К 2024 году будут открыты станции «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект». Фото: Baltphoto

К 2024 году будут открыты станции «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект». Фото: Baltphoto

На завершение строительства трех станций метро к 2024 году Северной столице потребуется 60 миллиардов рублей.

К 2024 году будут открыты станции «Казаковская», «Путиловская» и «Большой проспект», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Максим Соколов отметил, что город на Неве направил заявку для федподдержки. В случае поддержки темпы ускорятся. До 2024 можно открытие станций до семи штук.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что строить метро в Петербурге должна одна компания, которая принадлежит властям города. Это проект ВТБ АО «Метрострой Северной столицы». Это будет развивать метро без срывов, считает губернатор. Напомним, с АО «Метрострой» у Смольного в 2019 году возникли проблемы.