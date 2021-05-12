Обвиняемый в нападении на школу Галявиев арестован

Обвиняемый в нападении на школу Галявиев арестован
Экспертиза вменяемости займёт все два месяца, а может и больше. Фото: pixabay

Обвиняемый в нападении на школу Галявиев арестован на два месяца.

Галявиев полностью признал вину, сообщает РИА Новости. Галявиев обвиняется в совершении преступления, ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Экспертиза вменяемости займёт все два месяца, а может и больше. Пока что сейчас нет экспертного заключения о том, употреблял ли он наркотики или нет.

Галявиев сказал, что согласен с мерой пресечения. Суд разрешил присутствие журналистам на заседании. Галявиев не возражал. Журналисты задавали ему вопросы, однако он предпочел молчать.

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