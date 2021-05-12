В Смольном объяснили «рост заболеваемости» коронавирусом после праздников

В Смольном назвали причину нового увеличения заболеваемости COVID-19 в последнюю неделю.

За последнюю неделю число регистрируемых случаев коронавируса в Северной столице выросло на 34,63 %. На 29,06 % выросла суточная госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус, сообщается в информационной справке координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Значительное увеличение показателей обусловлено тем, что сравниваются нерабочий день прошлой недели с рабочим днем текущей недели. В выходные дни население реже обращается за медицинской помощью», — пояснили в Смольном.

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 734 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток. Об этом в среду, 12 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 424 тыс. заболевших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 734 случая. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 718 человек. Третье место у Подмосковья — 642 новых ковид-пациента. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 82 человек.