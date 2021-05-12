«Шоу Эллен Дедженерес» закроется в 2022 году

Актриса призналась, что хочет сниматься в кино и заниматься экологией. Фото: скрин шоу Эллен на YouTube

Актриса призналась, что хочет сниматься в кино и заниматься экологией. Фото: скрин шоу Эллен на YouTube

Американская телеведущая Эллен Дедженерес решила в этом году закрыть свое телешоу.

Творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи — шоу перестало быть такой задачей, сообщила Дедженерес. Она призналась, что первый раз задумалась о конце съемок еще в 2019 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса призналась, что хочет сниматься в кино и заниматься экологией.

Некоторые бывшие участники команды шоу пожаловались на незаконные увольнения и расизм. Дедженерес объяснила, что закрывает шоу по другим причинам.

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