В Госдуме прокомментировали идею об ограничении скорости самокатов в Петербурге

В Госдуме прокомментировали идею об ограничении скорости самокатов в Петербурге
Запрещается парковка средств передвижения у станций метро и автобусных остановок. Фото: GazetaSpb/Валентин Егоршин

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что правила по ограничению скорости самокатов в городе некому контролировать. В городе нет такой службы, а попытка остановить «лихача» может создать опасную обстановку для окружающих.

По его словам, непонятно, как регулировать движение граждан с собственными средствами передвижения.

«Если здесь только вводить правила, ограничивающие скорость, то их просто некому будет контролировать, администрировать», — цитирует его РИА «Новости».

Напомним, в Петербурге скорость движения арендуемых электросамокатов будет ограничена до 15 километров в час. Кроме того, их запретят оставлять рядом со станциями метрополитена и остановками. Как сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города отметили, что вводится запрет на парковку самокатов ближе чем на 15 метров от остановки общественного транспорта. В ближайшее время будут определены парковочные зоны для данного транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать.

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