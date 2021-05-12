На Чернобыльской АЭС опровергли сообщения о росте уровня радиации

В институте РАН, комментируя статью в научном издании Science, заявили, что обстановка на Чернобыльской АЭС не вызывает тревоги, а потоки нейтронов в помещениях аварийного блока наблюдаются давно.

«В статье сделана попытка привлечь внимание к исследовательским работам, которые ведутся на Чернобыльской АЭС, а также к наблюдаемым явлениям, которые известны уже давно», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ИБРАЭ.

Ранее сообщалось о том, что ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. По словам ученых, в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются реакции деления. Сейчас Украина пытается узнать, угаснут ли реакции сами или необходимо принять меры, сообщает Science. Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций отметил, что датчики фиксируют нейтроны. Это свидетельствует о реакции деления. Ученый Максим Савельев считает, что у ответственных за управление ситуацией есть в запасе несколько лет, чтобы устранить проблему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выясняют, как космическая радиация влияет на человека.