В Кузнечном переулке таксист сбил двух пешеходов

Вечером 12 мая в центре Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Таксист на брендированной машине Uber вылетел на тротуар в Кузнечном переулке и сбил двух пешеходов. Пострадали 24-летняя девушка и 21-летний молодой человек. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении виновника аварии составлено два административных протокола — вождение в нетрезвом виде и нарушение ПДД, повлекшее причинение среднего вреда здоровью. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петергофе сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который скрылся с места массового ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Дорожный инцидент случился в понедельник, 10 мая. Пьяный виновник аварии покинул иномарку и пытался сбежать, однако его оперативно задержали.