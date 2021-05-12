Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса

Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса
Глава ВОЗ сделал прививку от коронавируса. Фото: twitter.com/DrTedros

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

«Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы», — написал он в Twitter.

Глава ВОЗ подчеркнул, что вакцины спасают жизни, поэтому важно, чтобы они были во всех странах как можно скорее.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 159 845 155 случаев коронавируса. Выздоровело при этом 95 897 262 пациента, число смертельных исходов достигло 3 321 212.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, такие меры позволят стране вступить в «новое постковидное время».

COVID-19 ВОЗ коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Казанские школьники вернутся к учебе в пятницу
В горах Абхазии пропали туристы из Петербурга
Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса
Раненного детеныша нерпы пытаются спасти в Кронштадте
Каждый седьмой житель Чехии хотел бы привиться вакциной «Спутник V»
В Кузнечном переулке таксист сбил двух пешеходов
Внедорожник сбил велосипедиста у парка Авиаторов
На Чернобыльской АЭС опровергли сообщения о росте уровня радиации