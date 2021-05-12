Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

«Сегодня настала моя очередь сделать прививку против COVID-19 в Университетской клинике Женевы», — написал он в Twitter.

Глава ВОЗ подчеркнул, что вакцины спасают жизни, поэтому важно, чтобы они были во всех странах как можно скорее.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 159 845 155 случаев коронавируса. Выздоровело при этом 95 897 262 пациента, число смертельных исходов достигло 3 321 212.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия сможет избавиться от большинства коронавирусных ограничений раньше многих стран. Такое мнение выразила Спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, такие меры позволят стране вступить в «новое постковидное время».