Офтальмолог развеял популярный миф о восстановлении зрения

Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков развеял миф о восстановлении зрения с помощи черники и моркови.

«Специально есть килограммы моркови или потреблять тонны черники не надо, это ни к чему не приведет. Есть суточная усвояемость этих веществ организмом», — сказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, больше пользы для зрения принесут здоровое питание, нормированное время труда и отдыха, а также активность на свежем воздухе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что офтальмологи из Китая провели исследование и выяснили, что на дистанционном обучении у школьников в полтора раза быстрее развивается близорукость. Зрение детей быстрее портится из-за близкого контакта с монитором, отсутствием прогулок на свежем воздухе и более частого просмотра телевизора.