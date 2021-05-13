Перевод медицины на цифровой формат завершится в Петербурге в 2022 году

В Петербурге активно проходит цифровизация поликлиник. В этом году пройдут и больницы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Петербурге активно проходит цифровизация поликлиник. В этом году пройдут и больницы. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Северная столица завершит переход медицины на цифровой формат в следующем году.

Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе ежегодного отчета перед Законодательным Собранием. Беглов подчеркнул, цифровизация медицины — это одна и главных задач здравоохранения Петербурга 2021 года. В 2020 году уже начали работать 17 из 44 сервисов «Электронного здравоохранения». В Петербурге проходит цифровизация поликлиник. В этом году пройдут и больницы.

В следующем году мы должны полностью закончить перевод гормедицины в цифровой формат, – подтвердил губернатор.

Также важнейшей задачей здравоохранения Беглов назвал реорганизацию амбулаторного звена. Беглов отметил, в Петербурге начинается программа модернизации поликлиник. Город потратит на неё 3,8 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе спустя почти семь лет откроется новая поликлиника.