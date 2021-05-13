Инфляция в США достигла максимума с 2008 года

Главные индексы на фондовой бирже снизились на 2,5% на фоне опасений инвесторов, связанных с рекордным за последние годы ростом инфляции.

Индексы Dow Jones, S&P и Nasdaq сократились в среднем на 2%, сообщает ТАСС. Ранее Минтруд США сообщил, что индекс цен в США достиг 4,2%. Это стало самым высоким показателем с осени 2008 года.

Темпы инфляции резко выросли после нескольких лет пребывания на низком уровне. Экономисты связывают это явление с тем, что организации не могут угнаться за спросом. Федеральная резервная система США считает, что этот рост инфляции временный.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США. Чтобы защитить сети правительства от хакеров, американский президент Джо Байден подписал указ о кибербезопасности. Недавние случаи говорят о небывалой активности злоумышленников.