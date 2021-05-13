Визовый центр Испании в Москве возобновил работу

Посетители должны быть в масках, при входе будут измерять температуру. Фото: Pixabay

Посетители должны быть в масках, при входе будут измерять температуру. Фото: Pixabay

Испанский визовый центр в Москве снова принимает документы для выдачи шенгенской визы. Из-за коронавирусных ограничительных мер людей будут запускать не больше определенного числа.

С 12 мая Испанский Визовый центр возобновляет работу, говорится на сайте центра.

В здании центра нужно соблюдать меры при COVID-19. Посетители должны быть в масках, при входе будут измерять температуру. Чтобы избежать скопления, людей могут попросить подождать за пределами центра.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что испанцы отметили танцами на улицах первую ночь без COVID-ограничений. Жители Испании в ночью отметили конец режима ЧП в стране, который был введен из-за COVID-19 и длился с осени 2020 года. Он истек в субботу в десять часов вечера, пишет El País. В столице в ночью люди вышли на улицы города.