Болгария возобновила выдачу краткосрочных виз в 22 городах России

Болгария возобновила выдачу краткосрочных виз в 22 городах России
Правила подачи и требования к документам остаются прежними. Фото: Pixabay

Визовые центры Болгарии в 22 городах России начали прием документов на краткосрочную визу, другие офисы будут открываться по очереди в скором времени,

Правила подачи документов остаются такими же, как и раньше. Для посещения россиянам необходимо предварительно записаться, сообщает VFS Global.

Документы на визы с кратким сроком уже принимают в столице, городе на Неве, Архангельске, Иркутске, и в других крупных городах. Визовые центры Болгарии в ещё 37 пунктах населения будут возобновлять работу поэтапно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Болгария открыла границы для привитых от COVID россиян. Болгария открывает границы для туристов из России, привитых вакциной от коронавируса «Спутник V». Исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова заявила, что туристический сезон в Болгарии открывается с 1 мая.

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