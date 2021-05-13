Житель Ломоносова изнасиловал своих малолетних детей

В Петродворцовом районе Петербурга мужчина надругался над своими малолетними детьми.

В среду, 12 мая, в отдел полиции с заявление обратился 39-летняя женщина. Она рассказала, что 4 мая в период с 9:45 по 18:00 ее 50-летний бывший муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей в возрасте 3 и 5 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница уточнила, что безработный мужчина проживает городе Ломоносов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой человек из Янино изнасиловал петербурженку в квартире на Карпинского.