Житель Ломоносова изнасиловал своих малолетних детей

Житель Ломоносова изнасиловал своих малолетних детей
Правоохранители начали проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петродворцовом районе Петербурга мужчина надругался над своими малолетними детьми.

В среду, 12 мая, в отдел полиции с заявление обратился 39-летняя женщина. Она рассказала, что 4 мая в период с 9:45 по 18:00 ее 50-летний бывший муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своих детей в возрасте 3 и 5 лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, заявительница уточнила, что безработный мужчина проживает городе Ломоносов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой человек из Янино изнасиловал петербурженку в квартире на Карпинского.

ломоносов насильственные действие сексуального характера полиция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпино задержали монтажника, решавшего конфликты с помощью баллончика
Власти Петербурга объявили о создании двух первых городских зон для ...
Мальчик утонул в Неве, спасая другого
Пьяная жительница Сестрорецка до смерти избила своего двухлетнего сына
В четверг на дорогах Петербурга собрались 6-балльные пробки
Мужчина в зоомагазине угрожал пистолетом
В Приморском районе мужчина «упал на нож»
Житель Ломоносова изнасиловал своих малолетних детей