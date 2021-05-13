Во время майских праздников в Петербурге возросло число ДТП, в которых пострадали дети

Во время майских праздников в Петербурге возросло число ДТП, в которых пострадали дети
Родителей рекомендуется провести с детьми дополнительные беседы о необходимости соблюдения ПДД и мер безопасности на улице. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во время минувших майских праздников в Петербурге и Ленобласти выросло число дорожных аварий с несовершеннолетними. Только за первую неделю участниками ДТП стали 11 несовершеннолетних.

Так, в результате дорожных инцидентов в период с 1 по 7 мая два человека погибли. При этом травмы различной степени тяжести получили 20 человек, среди которых 13 несовершеннолетних.

Как сообщило Управление ГИБДД по городу и области, основными причинами ДТП, в которых страдают дети, является внезапное появление машины на проезжей части, невнимательность либо игры в близи от дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Наличной улице водитель сбил девочек на электросамокатах.

аварии дтп с детьми ленобласть санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков раскрыл подробности состояния здоровья Путина
В Шушарах задержали подозреваемого в краже 400 картин на 4 млн рублей
Врач рассказал о мучениях постковидных больных
В Кировской районе задержали мужчину, избивавшего возле дома гражданку
В Выборгском районе задержали похитителей алкоголя
Жители Петербурга ищут сморчки
«Жуть»: сломанный светофор собрал огромную пробку на перекрестке ...
Подросток не смог выплыть на сушу, когда спасал тонущего мальчика из Невы