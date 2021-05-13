Во время майских праздников в Петербурге возросло число ДТП, в которых пострадали дети

Родителей рекомендуется провести с детьми дополнительные беседы о необходимости соблюдения ПДД и мер безопасности на улице. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Родителей рекомендуется провести с детьми дополнительные беседы о необходимости соблюдения ПДД и мер безопасности на улице. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во время минувших майских праздников в Петербурге и Ленобласти выросло число дорожных аварий с несовершеннолетними. Только за первую неделю участниками ДТП стали 11 несовершеннолетних.

Так, в результате дорожных инцидентов в период с 1 по 7 мая два человека погибли. При этом травмы различной степени тяжести получили 20 человек, среди которых 13 несовершеннолетних.

Как сообщило Управление ГИБДД по городу и области, основными причинами ДТП, в которых страдают дети, является внезапное появление машины на проезжей части, невнимательность либо игры в близи от дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Наличной улице водитель сбил девочек на электросамокатах.