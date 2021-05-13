В Пушкине упавшей женщине автобус проехал по руке

В Пушкине упавшей женщине автобус проехал по руке
Автобус наехал женщине на руку. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Пушкинском районе города произошел неприятный инцидент при участии пассажира автобуса. Об этом сообщает «78 канал».

В Пушкине на Конюшенной улице общественный транспорт наехал на руку женщине. Известно, что пассажирка упала возле поребрика, когда автобус наехал женщине на руку.

На видео кадрах заметно, что пострадавшая рухнула почти под колеса автобуса. А транспортное средство двинулось с места и наехало женщине на конечность.

Сообщается, что пострадавшая в результате наезда была госпитализирована с переломом руки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Гатчине случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина с младенцем.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что подросток не смог выплыть на сушу, когда спасал тонущего мальчика из Невы.

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