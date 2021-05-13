Петербургский журналист Михаил Садчиков скончался в возрасте 66 лет

Петербургский журналист Михаил Садчиков скончался в возрасте 66 лет
Умер журналист Михаил Садчиков. Фото: скриншот программы "Особый взгляд"

В Северной столице скончался Михаил Садчиков — известный в 1980-1990 годы музыкальный обозреватель газеты «Смена», писатель и член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти.

Об этом сообщается на сайте Союза. Михаил Садчиков умер в 13 мая в возрасте 66 лет. Он не дожил всего две недели до своего дня рождения. Причины его смерти не указываются.

Михаил Садчиков родился 26 мая 1954 года. Будучи школьником он выиграл всесоюзный конкурс журнала «Журналист» и поступил в Уральский государственный университет. Он выпустил книги «Рандеву со звездами» и «Гений пародии».

Журналист работал с Аллой Пугачевой, Александром Розенбаумом, Филиппом Киркоровым и другими популярными звездами эстрады.

В 2013-м получил национальную художественную премию «Петрополь».

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